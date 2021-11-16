Два жителя Самары пытались продать 15 кг наркотиков

Преступники не успели получить деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре два местных жителя хотели продать 14 кг наркотиков за 100 тысяч рублей. В феврале 2021 года, подозреваемые нашли покупателя. После вступления в сговор, они выбрали место для передачи наркотиков.

Быстро определились с ценой: с покупателя попросили 100 тысяч рублей. Мужчины должны были доставить «товар» на машине, но правоохранители их опередили и смогли предотвратить преступление.

По сообщению Прокуратуры Самарской области, преступники полностью признали свою вину. Суд приговорил их к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Советского района.

Сейчас в Самаре также ведется разбирательство по делу бывшего депутата, которого также обвиняют в сбыте наркотиков. Он же утверждает, что просто пытался выгородить любимую.