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Спорт16 ноября 2021 18:19

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Прищепа сыграл за сборную Белоруси

Прищепа отыграл весь матч против Лихтенштейна
Алена ПРОВКИНА
Дмитрий Прищепа сыграл весь матч с первых минут

Дмитрий Прищепа сыграл весь матч с первых минут

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Прищепа сыграл в составе молодежной сборной Белоруси в матче против команды Лихтенштейна.

Прищепа отыграл весь матч с первых минут, его команда одержала победу со счетом 4:0. После шести матчей сборная Белоруси расположилась на предпоследнем месте в турнирной таблице группы 4.

Ранее в юношеской команде сборной России сыграл Сергей Пиняев и помог россиянам победить Фарерские острова, а Иван Сергеев получал вызов в главную команду страны.

Сейчас «Крылья Советов» готовятся к матчу с «Уралом» в чемпионате России, игра состоится в Самаре 20 ноября.