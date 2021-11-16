Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Прищепа сыграл за сборную Белоруси

Дмитрий Прищепа сыграл весь матч с первых минут Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Прищепа сыграл в составе молодежной сборной Белоруси в матче против команды Лихтенштейна.

Прищепа отыграл весь матч с первых минут, его команда одержала победу со счетом 4:0. После шести матчей сборная Белоруси расположилась на предпоследнем месте в турнирной таблице группы 4.

Ранее в юношеской команде сборной России сыграл Сергей Пиняев и помог россиянам победить Фарерские острова, а Иван Сергеев получал вызов в главную команду страны.

Сейчас «Крылья Советов» готовятся к матчу с «Уралом» в чемпионате России, игра состоится в Самаре 20 ноября.