В Самарской области в протоке Волги двое рыбаков перевернулись на лодке, один из мужчин погиб

Одного из рыбаков удалось спасти. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Около 16 часов вечера 13 ноября 2021 года в ЦУКС поступило сообщение о ЧП на воде в Безенчукском районе Самарской области. Как стало известно, в затоне Волги недалеко от села Александровка двое мужчин опрокинулись на лодке.

К месту ЧП прибыли экстренные службы. Одного из рыбаков, 49-летнего мужчину, удалось спасти. К сожалению 65-летний его товарищ погиб.

В настоящее время по факту ЧП на воде проводится проверка. Спасатели настоятельно просят жителей Самарской области соблюдать осторожность на рыбалке в осенне-зимний период.