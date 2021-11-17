Участковый из Самарской области поймал форточника, который воровал из чужих домов еду, спиртное и обувь

21-летний безработный парень обворовывал своих соседей. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Сызранского района поступило несколько обращений от жителей села Старая Рачейка, которые сообщили, что их ограбили. У кого-то пропали инструменты, одеяла, утюг, спиртные напитки и новые берцы, а один из заявителей сообщил о пропаже тушки индейки на 16 кг из холодильника.

- При осмотре мест преступления было установлено, что похититель проникал в дома через окна и двери, которые он вскрывал в ночное время суток, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Старший участковый уполномоченный майор полиции Алексей Мальков во время обхода административного участка в селе Старая Рачейка обратил внимание на молодого человека, который заметно нервничал. Увидев участкового, парень бросился бежать, но в скором времени был задержан майором полиции.

- Я обратил внимание, что он был обут в новые берцы, которые по описанию были схожи с похищенными. При осмотре дома задержанного были обнаружены и другие украденные вещи, - рассказал Алексей Мальков.

21-летнего местного жителя доставили в отдел полиции, где при опросе он полностью признал свою вину. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту четырех установленных краж. Сейчас молодой человек находится под стражей и ждет приговора суда. Похищенное имущество было возвращено законным владельцам.