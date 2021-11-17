В Самаре планируют внедрить дистанционный контроль пациентов через приложение с искусственным интеллектом

Приложением уже пользуются в противотуберкулезном диспансере и разработка получила положительные отзывы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Студентка 6 курса Самарского государственного медицинского университета Милена Климанова представила свою разработку в области искусственного интеллекта в медицине – комплексный информационно-аналитический проект взаимодействия врача и пациента для дистанционного контроля лечения «TakePill Chat-bot». Приложение для автоматизации процесса взаимодействия медиков и пациентов было высоко оценено губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

- Такая технологическая поддержка поможет сэкономить время медработников, которое они смогут посвятить лечению пациентов. Проект эффективен и может быть масштабирован, предлагаю рассмотреть его на совещании оперштаба, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Данное приложение создано не для того, чтобы определять диагнозы, а помогать врачам автоматизировать процесс, исключив необходимость ежедневного ручного обзвона пациентов. Данная разработка будет полезна для работы с пациентами, которые в течение длительного времени находятся на лечении, в том числе хронических пациентов. Глава региона отметил, что в нынешних реалиях разработка будет полезна для помощи больным COVID-19, чтобы снизить нагрузку на врачей.