В Самаре работник МБУ перевел «сотруднику банка» 1,5 млн рублей

Мужчина пытался защитить деньги от мошенников и все равно отдал их аферисту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один житель Самары стал жертвой телефонного мошенника. На удочку афериста попался 30-летний сотрудник муниципального бюджетного учреждения. Он перевел незнакомцу 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, самарцу позвонил «сотрудник банка». Он заявил, что со счета мужчины мошенники пытаются снять деньги. Чтобы защитить их, он предложил перевести деньги на «безопасный» счет. Работник МБУ поверил и выполнил требования незнакомца. В итоге он лишился крупной суммы денег.

В дальнейшем мужчина обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело.

Правоохранители призывают жителей Самарской области быть бдительнее. Не стоит доверять «сотрудникам банка», которые предлагают перевести накопления на «безопасный» счет. Так делают только мошенники.