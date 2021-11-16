К какому врачу идти в Самаре, если ничего не болит?

Современный человек, к сожалению, подвержен двум неприятным крайностям, когда дело касается здоровья. Первый тип людей пьет горстями таблетки без причины, постоянно ходит по врачам и ищет в интернете причину своих недугов на сомнительных ресурсах. Другие же наоборот ходят ко всевозможным целителям, сидят на чайных диетах и последний раз были у настоящего врача несколько лет назад.

Оба подхода на самом деле устарели. Современная медицина последние годы направлена на предотвращение заболеваний, а не лечение. Профилактический подход помогает предотвратить многие заболевания, которые могут развиться из-за самолечения.

Следует понимать, что даже диету необходимо подбирать индивидуально, ориентируясь на показатели анализов, чтобы она не привела к плачевным последствиям для поджелудочной и желудка. Это также касается и спорта, например, бег может навредить людям с больным позвоночником.

Существует множество заболеваний, определив которые на ранней стадии, можно значительно увеличить шансы на успешное лечение. Это касается как различных легких недомоганий, так и даже онкологических заболеваний. Тут и приходит на помощь система центров здоровья.

Каждый житель региона может обратиться в центр здоровья, предварительно записавшись на прием по телефону для комплексного профилактического обследования. Каждые 3 года можно пройти диспансеризацию (глубокое обследование) в учреждении, куда вы прикреплены по полису ОМС.

Телефон горячей линии ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» 8(846)3374949.