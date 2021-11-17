В Самарской области создадут рабочую группу для координации программы капремонта школ

В Самарской области хотят привести в порядок еще 21 школу

В Самарской области, как и в других регионах страны, создадут рабочие группы, которые будут следить за реализацией программы капитального ремонта школ – от подготовки проекта до приема работ. Их сформируют партия «Единая Россия» и министерство просвещения РФ.

В рамках программы в стране планируется привести в порядок более 7 тысяч школ. К разработке проектов планируют привлечь родителей, учеников и учителей.

Самарская область подготовила заявку на капремонт 21 школы. Это необходимо для участия в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета. Отметим, что 33% – городские образовательные заведения.

- В Самарской области многие школы были построены до Великой Отечественной войны или сразу после. Сейчас сложилась такая ситуация, что детей больше, чем школы и детсады могут вместить, поэтому вопрос строительства и капитального ремонта образовательных учреждений очень актуален, - прокомментировала председатель комитета губдумы по образованию и науке Светлана Ильина.