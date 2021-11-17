И.о. главы самарского Росприроднадзора задержали за получение взяток на 6,8 млн рублей

Правоохранители задержали Олега Кручинина в Самаре 16 ноября 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности задержания и.о. главы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина. Его подозревают в получении взяток на 6,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

По данным следователей, Олег Кручинин получал незаконные вознаграждения, находясь в Нижегородской области, в период с февраля 2019-го по ноябрь 2021 года. Деньги ему передавали лично или через посредников. За взятки и.о. руководитель Росприроднадзора обещал общее покровительство фирме, которая работает с твердыми бытовыми отходами. За все время он получил 6 миллионов 800 тысяч рублей.

В скором времени Олегу Кручинину предъявят обвинение. Также ему изберут меру пресечения.

Напомним, Олег Кручинин стал и.о. главы МРУ Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям весной 2020 года. До этого он работал на аналогичной должности в Нижегородской области.