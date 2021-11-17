В период нерабочих дней через СберБанк Онлайн на портале Госуслуг зарегистрировалось 1 млн человек

С 28 октября по 7 ноября — в период нерабочих дней и иных пандемических ограничений— на портале Госуслуг через СберБанк Онлайн зарегистрировалось 1 миллион человек, что на 40% выше, чем в предыдущие недели. Всего за несколько кликов они получили подтверждённые учётные записи.

Количество регистраций на Госуслугах через СберБанк Онлайн ежегодно растёт.Так, в 2019 году через СберБанк Онлайн зарегистрировалось 1,6 млн человек, в 2020 году — 6,4 млн человек, за неполный 2021 год — уже 9 млн человек. А за всё время работы сервиса — более 18 млн пользователей.

Сервис регистрации/подтверждения учётной записи находится в разделе «Сервисы» на витрине «Госуслуги», где также представлен широкий список сервисов, связанных с государством. В частности, можно заказать электронную трудовую книжку, справку 2-НДФЛ, справку о размере пенсии, получить страховые выплаты по вкладам, зарегистрировать своё дело, поменять счёт получения пенсии, получить консультации по QR-кодам от робота Макса.В период нерабочих дней,с 28 октября по 7 ноября, консультацию по QR-кодам в приложении «Салют» через робота Макса получили 500 тысяч человек.

Пётр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка:

«Совместно с Минцифры мы продолжаем развивать интеграцию между СберБанк Онлайн и порталом Госуслуг, чтобы делать банковские и государственные сервисы удобнее и доступнее для граждан».