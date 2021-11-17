Самарская область обогнала Московскую по суточному приросту COVID-больных 17 ноября 2021 года

Общее число случаев заражения коронавирусом в 63 регионе превысило 162 тысячи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на среду, 17 ноября 2021 года. За сутки в регионе зарегистрировали 1785 случаев заражения. Это третий результат по стране.

Ранее Самарская область на протяжении нескольких недель занимала четвертое место. Теперь она обогнала Московскую область, где сегодня выявили 1691 заболевшего. Опережают 63 регион Москва и Санкт-Петербург. Общее число инфицированных в губернии достигло 162 206.

За сутки лечение закончили 978 человек. За все время смогли победить коронавирус 117 660 жителей Самарской области. Есть и плохие новости. Умер еще 31 COVID-пациент. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали уже 5 092 летальных случая.