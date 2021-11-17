Участковые из Тольятти не дали обмануть пенсионерку и сохранили ее сбережения

Мошенника задержали во время передачи денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть №22 по городу Тольятти обратилась 82-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в серьезное ДТП. Чтобы «избавиться от проблем», нужно заплатить 100 тысяч рублей.

Женщина не стала верить на слова незнакомцу, а позвонила в полицию. Участковые приехали в дом заявительницы, а во время опроса ей снова позвонил неизвестный номер.

- Мужчина сказал, что нужно передать деньги таксисту, который сейчас приедет. Участковые выяснили у таксиста адрес, куда нужно привезти деньги и поехали вслед за ним, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленника задержали во время передачи денег. По данным полицейских, подозреваемый – 37-летний уроженец одной из соседних республик. Ранее не судим, постоянного источника дохода не имеет.

В отношении мошенника было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.