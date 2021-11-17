Барабанщица из Самары оформила микрозайм Гарантийного фонда на создание музыкальной студии

Екатерина Ананьева хочет делиться своими знаниями с людьми Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Джаз-музыкант и барабанщица из Самары Екатерина Ананьева недавно официально стал самозанятой. Бизнес-леди, уже четыре года являющаяся резидентом "Дома № 77" на Ленинградской, решила передавать свои музыкальные знания другим. С получениям нового статуса у нее появились большие преимущества и возможность пользоваться мерами поддержки.

По словам Ананьевой, для качественных уроков в студии необходимо сделать косметический ремонт, также нужно приобрести соответствующее оборудование. Это требует значительных вложений.

В соцсетях Екатерина узнала о гарантийном фонде региона и специальной программе для плательщиков налога на профессиональный доход. Она подала документы и оформила микрозайм на сумму 170 тысяч и сроком на 2 года.

Как рассказал глава минэкономразвития области Дмитрий Богданов, для поддержки самозанятых утверждены три условия, позволяющие облегчить доступ к финансовым продуктам ГФ. Отменен минимальный срок с момента регистрации, ставка по микрозайму теперь составляет 1 % годовых - независимо от того, где зарегистрирован предприниматель.

- Кроме того, мы упростили требование к залогу, снизив его стоимость до 10 тысяч рублей, - добавил Богданов.

Екатерина Ананьева делится, что благодаря поддержке уже в январе 2022 года обновленная студия должна начать принимать первых учеников. Срок микрозайма составляет 2 года, а полученные средства заемщик должен потратить за 90 дней. Если возникнут трудности, срок могут продлить еще на три месяца.