В Самаре сын застрелил родного отца и пытался отвести от себя подозрения следствия

Следователи не дали себя запутать и быстро установили настоящего убийцу. Фото: СУ СКР по Самарской области

В Самаре под суд пойдет житель столицы, который из-за личностной неприязни застрелил родного отца из ружья. Мужчину обвиняют по шести статьям по хитро запланированному преступлению.

По версии следствия, между родственниками произошел конфликт, тогда сын решил убить своего родного отца. Он заранее подготовил оружие, внеся изменения в конструкцию гладкоствольного охотничьего ружья, приобретенного им ранее для личного использования. После этого, 11 декабря 2020 года, мужчина приехал на территорию предприятия в Самаре, где работал его отец, и стал поджидать его за территорией склада.

- Когда отец обвиняемого вышел из здания и подошел к своей машине, сын сделал прицельный смертельный выстрел. Далее преступник сел в автомобиль своего отца, отогнал подальше от места преступления и бросил, забрав документы и личные вещи погибшего. С найденного в машине телефона через мобильное приложение он перевел средства своего погибшего родственника себе на счет, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

По факту обнаружения тела погибшего отца в полицию обвиняемый позвонил сам. С целью создания видимости беспокойства, он всячески старался помогать следствию в поимке преступника. Однако, благодаря грамотно спланированным следственным действиям и выбранной тактике, следователь вышел на след настоящего преступника и доказал причастность сына к преступлению.

Следствием была собрана достаточная доказательная база для передачи материалов в суд. Убийца по настоящее время находится под стражей. Убийцу родного отца будут судить за незаконное изготовление и хранение оружия, незаконное завладение автомобилем без цели хищения, кражу, похищение документов и за непосредственно убийство.