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Общество17 ноября 2021 10:51

Жительница Нефтегорска пыталась соблазнить участкового взяткой в 100 тысяч рублей

Женщина надеялась, что правоохранитель прекратит проверки за вознаграждение
Алена ПРОВКИНА
Женщина хотела откупиться, но попала под уголовную статью

Женщина хотела откупиться, но попала под уголовную статью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

52-летняя жительница Нефтегорска стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в попытке соблазнить участкового взяткой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, 20 октября 2021 года женщина пришла в отдел полиции Октябрьска и предложила полицейскому незаконное вознаграждение. Она хотела, чтобы тот прекратил в отношении нее проверку. До этого жительницу Нефтегорска уличили в продаже контрафактных продуктов. Находясь в служебном кабинете, она передала правоохранителю 100 тысяч рублей, но тот от денег отказался.

Женщину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». Ей грозит до 2 лет лишения свободы и штраф.