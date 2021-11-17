Жительница Нефтегорска пыталась соблазнить участкового взяткой в 100 тысяч рублей

Женщина хотела откупиться, но попала под уголовную статью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

52-летняя жительница Нефтегорска стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в попытке соблазнить участкового взяткой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, 20 октября 2021 года женщина пришла в отдел полиции Октябрьска и предложила полицейскому незаконное вознаграждение. Она хотела, чтобы тот прекратил в отношении нее проверку. До этого жительницу Нефтегорска уличили в продаже контрафактных продуктов. Находясь в служебном кабинете, она передала правоохранителю 100 тысяч рублей, но тот от денег отказался.

Женщину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». Ей грозит до 2 лет лишения свободы и штраф.