Жителей Самары попросили не выходить на тонкий лед

Перед выходом на лед необходимо проверить его прочность Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре установилась среднесуточная температура воздуха ниже нуля, поэтому в таких условиях на водоемах образуется ледовое покрытие. Неоднородная рыхлая масса опасна для жизни и здоровья, так как ее толщина не больше 5 см.

По сообщению городской администрации, толщина покрытия в 15 см приемлема для выхода на лед. Однако нужно учитывать, что на одном водоеме не везде одинаковая толщина льда. Прочность можно определить визуально: прозрачный лед с оттенками голубого или зеленого – прочный. Лед белого цвета имеет прочность в два раза меньше. Пористый, серый, матово-белый или желтый лед – непригоден для выхода на водоем.

Напомним, выходить на лед в темное время суток – опасно. Нельзя проверить прочность ударом ноги. Обращайте внимание на спуски к рекам Волга и Самара. На берегу расставлены предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен».