В Самарской области готовы максимально помочь бизнесу, пострадавшему от введения локдауна

Дмитрий Азаров призвал пользоваться мерами поддержки бизнеса

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригласил представителей бизнеса региона активнее пользоваться предоставляемыми мерами государственной поддержки. В настоящее время в регионе продолжается прием заявок от предпринимателей из пострадавших отраслей экономики на получение грантов.

- Мы не бросаем бизнес в сложной ситуации. Необходимо в инициативном порядке информировать представителей бизнеса о действующих инструментах, давать необходимые разъяснения, помогать при оформлении заявок на получение субсидий и займов, а также в ежедневном режиме проводить мониторинг ситуации и предоставлять актуальные данные, - поручил профильным министерствам губернатор.

Сейчас заявки на получение грантов оформили около 6,7 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, а также некоммерческие предприятия Самарской области. Из средств федерального и регионального бюджетов на субсидии было направлено в общей сумме 456 миллионов рублей.

Напомним, бизнесмены, пострадавшие от введения локдауна, могут подать заявку на получение господдержки до 15 декабря 2021 года. Субсидия составляет 1 МРОТ (12 792 рублей) на одного сотрудника. Выплаты осуществляются единовременно.