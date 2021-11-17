Бывшего самарского чиновника задержали в Севастополе

Силовики провели в доме экс-чиновника обыск Фото: Скриншот с видео

В Севастополе задержали бывшего самарского чиновника Вадима Кирпичникова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике Крым и городу Севастополю.

Напомним, Вадим Кирпичников родом из Тольятти. Несколько лет он трудился на посту заместителя мэра Автограда. В 2012 его назначили главой департамента потребительского рынка Самары. В последнее время чиновник работал на аналогичной должности в Севастополе. Именно этот период его жизни вызвал вопросы у правоохранителей.

По данным следователей, директор департамента сельского хозяйства и потребрынка Севастополя заключил договоры с пониженной оплатой на размещение торговых объектов на пляже «Мыс Хрустальный» и набережной Корнилова. При этом торги не были проведены.

— В двух случаях был необоснованно применен понижающий коэффициент. Он снизил цену размещения торговых объектов для одного из предпринимателей в 100 раз, — рассказали в прокуратуре города.

Действия чиновника нанесли ущерб бюджету Севастополя на сумму более 1 млн рублей. Силовики провели в доме Вадима Кирпичникова, а также на месте его бывшей работы обыски. Они нашли различные документы, коллекцию часов, золотые украшения и крупную сумму денег.

Сейчас бывший самарский чиновник находится под стражей. Скоро ему изберут меру пресечения.