Самарцев предупредили об опасности при покупке поддельных сертификатов о COVID-вакцинации

Фальшивые документы могут стать причиной уголовного дела и утечки данных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции Самарской области рассказали, чем грозит покупка сертификата о вакцинации против коронавируса. Во-первых, это уголовная ответственность, а во-вторых, риск утечки персональных данных. Этими сведениями могут воспользоваться мошенники.

- Владелец поддельной справки о вакцинации может стать не только фигурантом уголовного дела, но и жертвой аферистов, - отмечают в ГУ МВД по Самарской области.

Так, номер СНИЛС предоставит мошенникам доступ к личному кабинету госуслуг и к информации о пенсионных накоплениях, паспортные данные могут быть достаточными для оформления микрозаймов на имя горожан. А по номеру телефона жулики смогут звонить и обманом выманивать сбережения.

Правоохранители призывают самарцев сообщать о фактах подделки или продажи фальшивых сертификатов по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8-(846)-278-22-22 или 112.