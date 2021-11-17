В Тольятти троих водителей оштрафовали за отсутствие детского кресла

Штраф для водителей – не наказание, а руководство к действию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 17 ноября 2021 года, тольяттинские сотрудники ГИБДД провели рейд возле детских садов. За два часа работы они выявили троих нарушителей ПДД. Автомобилистов поймали на неправильной перевозке детей. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Все нарушителей привлекли к административной ответственности. Их оштрафовали на 3000 рублей. Сотрудники ДПС напоминают, что неправильная перевозка детей – это не только отсутствие специального детского кресла, но и его неправильная установка.

Дорожные полицейские отмечают в последнее время рост ДТП с участием детей-пассажиров. Поэтому рейды возле детских учреждений будут продолжены.