Серебряные призеры Олимпиады в Токио будут служить в самарской спортивной роте

Антону и Кириллу разрешат продолжить тренировки и выступать на соревнованиях. Фото: пресс-служба ЦВО

Самарских серебряных призеров Олимпиады в Токио-2020 Кирилла и Антона Бородачевы призвали в армию. Братья-близнецы пройдут военную службу в спортивной роте ЦСКА в Самаре. Во время службы им разрешат продолжить тренировки и выступать на соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Братья-близнецы являются заслуженными мастерами спорта России и даже награждены медалью «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени. Последнюю награду спортсмены получили лично из рук министра обороны РФ. В Токио парни завоевали серебряные медали по фехтованию на рапирах.

Вместе с Антоном и Кириллом к месту прохождения службы отправились 23 самарских мастера спорта и 13 кандидатов в мастера спорта. Все они представляют 20 олимпийских видов спорта и являются членами сборной России.