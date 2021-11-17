В Волжском районе благоустроят четыре общественные территории в 2022 году

Жители проголосовали за территории, нуждающиеся в благоустройстве Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волжском районе преобразуют 4 общественные территории. Контракт с подрядчиком заключили 15 октября 2021 года. Работа пройдет в поселках: Курумоч, Рощинский, Черновский и в селе Сухая Вязовка. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Работы планируется закончить 15 августа 2022 года. В Курумоче благоустроят территорию обелиска Славы; на Центральной аллее в поселке Рощинский построят фонтан. Аллея станет освещенной с новыми лавочками и урнами. В поселке Черновский построят спортивную площадку, а в селе Сухая Вязовка благоустроят территории Дома культуры.

Напомним, все территории были выбраны с учетом мнения граждан. Также в 2022 году пройдет завершающий этап благоустройства территории вдоль правого берега реки Подстепновка в границах 2-й и 3-й очередей застройки жилого района Южный город. Подрядчик будет определен 15 декабря 2021 года.