Поволжье продолжит работать с китайскими партнерами

Встреча происходила в формате видеоконференции

17 ноября состоялась видео-конференция Совета по межрегиональному сотрудничеству, в которой приняли участие полномочный председатель Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Члена Госсовета КНР Ван Юна.

Главной темой встречи стали перспективы дальнейшего сотрудничества в торгово-экономических и гуманитарных сферах.

Игорь Комаров поздравил китайских коллег с 20-летним юбилеем подписания Договора о сотрудничестве и выразил сожаление современной неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Он также отметил, что совещание в таком формате позволяет продолжать работу даже несмотря на пандемию.

Председатель подчеркнул,что темп роста товарооборота Поволжья с верхним и средним течением реки Янцзы представлял собой 107,3% в 2019 году, а уже в первую половину 2021 года — ни много ни мало составил 124,8%.

Обе стороны успешно взаимодействуют в гуманитарной сфере, более 100 мероприятий запланировано в культуре, спорте и других отраслях.

— Мы укрепляем наши взаимоотношения благодаря двусторонним соглашениям и проведению совместных мероприятий, — заметил Игорь Комаров. — В этом году мы провели молодежный форум в онлайн-формате, в котором приняли участие более 450 студентов из обеих стран.

В итоге встречи «Волга-Янцзы» стороны договорились о продолжении работы в таком формате. Игорь Комаров также пригласил представителей китайской молодёжи поучаствовать в фестивале «ФормART», направленного на творчество юных художников граффити.