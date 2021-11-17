В Тольятти из-за резкого торможения автобуса пострадала пенсионерка

Необходимо соблюдать меры безопасности в общественном транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти из-за резкой остановки автобуса 81-летняя пассажирка упала в салоне. Женщине потребовалась помощь врачей.

По предоставленным данным ГИБДД Тольятти, 15 ноября 63-летний водитель управлял автобусом «МАЗ» и ехал по маршруту №73. Возле дома №77 по улице Карла Маркса он резко затормозил, из-за чего пенсионерка упала в салоне.

Как отмечают в ГИБДД, чтобы избежать падения следует держаться за поручни, если вы стоите или передвигаетесь в салоне транспорта. Если видите в автобусе человека преклонного возраста или пассажиров с маленькими детьми – уступите им место.