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Общество17 ноября 2021 14:41

В Тольятти из-за резкого торможения автобуса пострадала пенсионерка

Пожилой пенсионерке потребовалась помощь врачей
Алена ПРОВКИНА
Необходимо соблюдать меры безопасности в общественном транспорте

Необходимо соблюдать меры безопасности в общественном транспорте

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти из-за резкой остановки автобуса 81-летняя пассажирка упала в салоне. Женщине потребовалась помощь врачей.

По предоставленным данным ГИБДД Тольятти, 15 ноября 63-летний водитель управлял автобусом «МАЗ» и ехал по маршруту №73. Возле дома №77 по улице Карла Маркса он резко затормозил, из-за чего пенсионерка упала в салоне.

Как отмечают в ГИБДД, чтобы избежать падения следует держаться за поручни, если вы стоите или передвигаетесь в салоне транспорта. Если видите в автобусе человека преклонного возраста или пассажиров с маленькими детьми – уступите им место.