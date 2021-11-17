В Самарской области за 10 месяцев 2021 года в ДТП погибло 274 человека

В Сызрани в аварии с маршруткой погибло 12 человек

В Самарской области за первые 10 месяцев текущего года произошло 2 400 ДТП, об этом в среду, 17 ноября, сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России в регионе Юрий Некрасов.

В дорожных авария пострадали 3 009 человек и погибли 274 человека. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 12%, а число пострадавших – на 14%. При этом, количество погибших возросло на 5%.

Рост числа жертв Некрасов объясняет тем, что в регионе в этом году произошло несколько крупных аварий с большим количеством погибших. Так, в конце января в столкновении маршрутки с грузовиком погибли 12 человек, 8 марта в аварии в Курумоче – 7 человек, в ДТП с каршерингом на Фрунзенском мосту – 3 человека, еще трое погибших – в столкновении КамАЗа и легковушки Mitsubishi Lancer, совсем недавно также трое погибли в аварии ВАЗ-2111 и грузовика в Шигонском районе.