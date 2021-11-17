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Общество17 ноября 2021 16:33

Строительство инфекционного корпуса в Сызрани закончат 25 декабря 2021 года

Глава города осмотрел все этажи здания
Алена ПРОВКИНА
В Сызрани скоро начнет работать новый инфекционный корпус

В Сызрани скоро начнет работать новый инфекционный корпус

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани строительство инфекционного корпуса подходит к завершению. Сдать здание в эксплуатацию планируют 25 декабря 2021 года. Анатолий Лукиенко, глава города, посетил стройку и детально проработал вопросы по каждой проблеме.

Уже возведено 4 этажа инфекционного корпуса. На объекте 16 ноября, в момент приезда главы города, трудились 193 человека. В ноябре подрядчик продлил вечерние смены и увеличил число рабочих в два раза, чтобы ускорить строительство. На данный момент корпус готов на 80%, сообщает городская администрация.

По словам Сергея Рыжова, прораба генподрядной организации «Белстрой», выполнение отделочных работ завершится 20 декабря.