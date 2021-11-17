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Общество17 ноября 2021 17:51

В Самарской области в ночь с 17 на 18 ноября 2021 года можно наблюдать метеоритный поток Леониды

Ожидается 15 небесных тел в час
Алена ПРОВКИНА
Наблюдать за метеоритным дождем будет сложно. Графика: Московский планетарий

Наблюдать за метеоритным дождем будет сложно. Графика: Московский планетарий

В Самарской области возможно увидеть метеоритный поток Леониды. За явлением можно наблюдать ночью с 17 на 18 ноября. Леониды – яркие и быстрые белые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 70 км/с.

Астрономы Московского планетария утверждают, что с 6 по 30 ноября действует метеорный поток Леониды. 17 ноября 2021 года он достигнет своего пика, но условия для наблюдения неблагоприятные. Почти полная луна существенно помешает наблюдениям

В следующий раз поток Леонид случится только в 2099 году. Это метеоритное явление самое известное, а его история насчитывает более 3800 лет.