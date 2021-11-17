Самарская область названа в числе ключевых регионов в сотрудничестве Узбекистана и России

Самарская область успешно сотрудничает с Узбекистаном

В Москве в среду, 17 ноября во время II форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном президенты двух стран отметили Самарскую область как один из ключевых регионов во взаимодействии государств.

Президент России Владимир Путин назвал Самарскую область в числе регионов, поддерживающих активные хозяйственные связи с узбекистанскими партнерами.

Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев отметил вклад области в экономику регионов страны, назвав в качестве примера успешного сотрудничества проект строительства самарскими компаниями крупного тепличного комплекса в Бухаре.

С российской стороны интересы регионов представляли три губернатора, один из которых стал глава Самарской области Дмитрий Азаров.

- Уверен, что форум придаст импульс развитию взаимоотношений между государствами и между регионами России и Узбекистана. Это сотрудничество будет положительно сказываться на всех жителях наших регионов, - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что Узбекистан является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области, занимая одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран, с которыми сотрудничает регион.

Участники форума отметили, что необходимо продолжать наращивать двусторонние связи между двумя государствами.