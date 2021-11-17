Братья-рапиристы из Самары отправились в армию: вот как это было

Спортсменов отправили для прохождения службы Фото: Кадр видео

Самарские братья-рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы отправились служить в армию. Они будут проходить службу в спортивной роте ЦСКА/Самара. Желание служить серебряные призеры Олимпиады в Токио - 2020 изъявили сами.

- Гражданский долг каждого мужчины - пройти службу в армии. Мы благодарны ЦСКА за то, что сможем совмещать службу и занятия спортом, - рассказали Кирилл и Антон.

В этом году самарские рапиристы приняли участие в Олимпийских играх, которые были перенесены из-за пандемии. В командном зачете они взяли серебро. Братья являются заслуженными мастерами спорта РФ. А недавно получили медаль министерства обороны "За укрепление боевого содружества": ее им лично вручил Сергей Шойгу после Олимпиады в Токио.

Во время службы в спортроте спортсмены смогут тренироваться и принимать участие в соревнованиях, защищая честь страны. Всего в этом году для направления службы в ЦСКА/Самара направили 23 мастеров спорта и 13 кандидатов в мастера спорт. Все они являются представителями олимпийских видов спорта и входят в состав сборных России по ним.