В Самарской области погиб человек в пожаре 17 ноября 2021 года

Причины пожара не установлены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области при пожаре в Красноармейском районе погиб пожилой мужчина. Информация о ЧП поступила в дежурную часть в 2:30 ночью 17 ноября.

- Возгорание началось на улице Рабочей, поселка Бутовский, сельского поселения Ленинский. Горел частный дом, площадь которого составляла 90 кв.м., - сообщает ГУ МЧС по региону.

К сожалению, погиб 72-летний пенсионер. Еще один 54-летний мужчина пострадал.

В 4:31 пожар полностью ликвидировали, для этого потребовалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники.