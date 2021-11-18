В Самарской области погиб человек в пожаре 17 ноября 2021 года

Причины пожара не установлены
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области при пожаре в Красноармейском районе погиб пожилой мужчина. Информация о ЧП поступила в дежурную часть в 2:30 ночью 17 ноября.
- Возгорание началось на улице Рабочей, поселка Бутовский, сельского поселения Ленинский. Горел частный дом, площадь которого составляла 90 кв.м., - сообщает ГУ МЧС по региону.
К сожалению, погиб 72-летний пенсионер. Еще один 54-летний мужчина пострадал.
В 4:31 пожар полностью ликвидировали, для этого потребовалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники.