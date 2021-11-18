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Общество18 ноября 2021 6:40

Единый день вакцинации пройдет в ДК «Тольятти» 20 ноября 2021 года

Предварительная запись необязательна
Алена ПРОВКИНА
Сделать прививку может любой житель Тольятти

Сделать прививку может любой житель Тольятти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Единый день вакцинации в Автограде пройдет в Доме культуры «Тольятти» (бульвар Ленина, 1) в субботу, 20 ноября 2021 года. Пункт вакцинации будет работать в течение дня с 8:00 до 18:00.

Прийти в ДК можно без предварительной записи. Все желающие тольяттинцы старше 18 лет смогут сделать прививку бесплатно при отсутствии противопоказаний, сообщили в городской администрации.

Вакцинация пройдет в рамках акции «Здоровый ноябрь» и общегородской акции «Здоровая суббота». С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС.