Главу самарского Росприроднадзора отправили под арест

Глава самарского Росприроднадзора стал фигурантом уголовного дела Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Суд избрал меру пресечения и.о. руководителя МРУ Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олегу Кручинину. Его отправили под арест. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Олега Кручинина задержали в Самаре 16 ноября 2021 года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следователей, деньги ему передавали лично или через посредников. За незаконное вознаграждение он обещал общее покровительство фирме, которая занимается обращением с твердыми бытовыми отходами. С февраля 2019-го по ноябрь 2021 года глава самарского Росприроднадзора получил 6,8 млн рублей.

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.