Самарский пловец Александр Кудашев выиграл серебряную медаль чемпионата России

Спортсмен принес региону серебряную медаль. Фото: социальные сети

Спортсмен из Самары Александр Кудашев взял серебряную медаль чемпионата России по плаванию на короткой воде (25 метров). Соревнование проходит в Санкт-Петербурге. Самарский пловец смог заполучить награду в первый день состязаний. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Александр Кудашев занял второе место на дистанции 200 м баттерфляем с результатом – 1 минута 51,3 секунды. Победа досталась пензенскому спортсмену, его результат – 1 минута 50,94 секунды.

Напомним, Александру Кудашеву 25 лет. Плаванием занимается с 5 лет. Он является мастером спорта международного класса по плаванию, двукратным чемпионом Европы среди юниоров, бронзовым и серебряным призером чемпионата мира (2013), бронзовым призером этапа кубка мира (2015) и чемпионом России (2014, 2015). Также спортсмен участвовал в Олимпийских играх в Токио, которые прошли летом этого года.