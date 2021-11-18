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Общество18 ноября 2021 7:50

Более 1,7 млрд рублей направят на реконструкцию городских очистных сооружений Самары

Подрядчика определят в конце 2021 года
Алена ПРОВКИНА
Реконструкцию ГОС намерены провести почти за 2 года

Реконструкцию ГОС намерены провести почти за 2 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют реконструировать городские очистные сооружения (ГОС). На эти цели компания «РКС-Самара» намерена направить 1 млрд 756 млн рублей.

Ресурсники хотят обновить ГОС и внедрить биологическую очистку сточных вод с глубоким удалением азота. Также проект предполагает реконструкцию девяти аэротенков (сооружений для очистки), строительство зданий и внедрение системы контроля стоков.

Конкурс на выбор подрядчика пройдет в электронном формате в ноябре-декабре 2021 года. Выполнить все работы по реконструкции ГОС планируется в течение 22 месяцев.