Житель Сызрани во время суда пытался уничтожить материалы дела

Сызранца приговорили к 8,5 годам колонии особого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани мужчине вынесен приговор по уголовному делу о вмешательстве в деятельность суда. Во время заседания он пытался уничтожить материалы уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В октябре 2020 года сызранца осудили за убийство. Во время заседания ему передали материалы уголовного дела. Мужчина попытался уничтожить все документы – доказательства его вины, но только увеличил себе срок.

Суд назначил жителю Сызрани 8 месяцев лишения свободы. С учетом ранее вынесенного приговора ему предстоит провести за решеткой 8,5 лет. Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима.