Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 8:23

В Тольятти аферисты украли у пенсионерки 850 000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Частыми жертвами телефонных аферистов становятся пенсионеры

Частыми жертвами телефонных аферистов становятся пенсионеры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти пенсионерка стала жертвой мошенников. 67-летней женщине стали поступать звонки с семи неизвестных номеров. Аферисты предлагали заманчивую перспективу – вложиться в инвестиционную платформу.

По данным ГУ МВД по Самарской области, потерпевшая согласилась на вклад и перевела деньги на указанный номер. Мошенники обогатились на 850 000 рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Правоохранители просят быть бдительными, остерегаться мошенников, предлагающих заработок на неизвестных платформах.