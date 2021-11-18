В Тольятти аферисты украли у пенсионерки 850 000 рублей

Частыми жертвами телефонных аферистов становятся пенсионеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти пенсионерка стала жертвой мошенников. 67-летней женщине стали поступать звонки с семи неизвестных номеров. Аферисты предлагали заманчивую перспективу – вложиться в инвестиционную платформу.

По данным ГУ МВД по Самарской области, потерпевшая согласилась на вклад и перевела деньги на указанный номер. Мошенники обогатились на 850 000 рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Правоохранители просят быть бдительными, остерегаться мошенников, предлагающих заработок на неизвестных платформах.