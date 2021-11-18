Еще 1781 житель Самарской области заразился коронавирусом 18 ноября 2021 года

В Самарской области с начала пандемии выявили уже более 163 тысяч случаев заражения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на четверг, 18 ноября 2021 года. За сутки в регионе выявили новую инфекцию у 1781 человека. Общее число случаев заражения теперь составляет 163 987.

Самарская область уже второй день подряд занимает третье место в стране по суточному приросту COVID-больных. Она идет вслед за Москвой и Санкт-Петербургом. При этом 63 регион опережает Московскую область. Там сегодня выявили на 300 случаев меньше – 1407.

Что касается данных о выздоровлении, то за сутки в Самарской области выписались с больничного 982 человека. За все время лечение закончили 118 642 жителя региона.

Умерли еще 24 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус. Всего с начала пандемии в губернии зарегистрировали уже 5 116 летальных случаев.