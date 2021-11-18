В Самаре после столкновения с КамАЗом перевернулась «Газель»

Водителя «Газели» госпитализировали в больницу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В среду, 17 ноября 2021 года, в Самаре на улице Верхне-Карьерной произошло ДТП с участием «Газели» и КамАЗа. После столкновения один из грузовиков перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полиции, аварию спровоцировал 41-летний водитель «Газели». Мужчина, выезжая с прилегающей территории у дома № 4а по улице Верхне-Карьерной, врезался в КамАЗ. Последний двигался со стороны улицы Малоярославской в направлении улицы Уфимской. После столкновения «Газель» опрокинулась.

В ДТП пострадал водитель «Газели». Его госпитализировали в ближайшую больницу. Известно, что за последний год автомобилиста уже 19 раз привлекали за нарушение ПДД. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.