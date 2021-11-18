В Самарской области могут ввести штрафы за вовлечение подростков в сниффинг

В регионе хотят усилить борьбу с детской газовой токсикоманией / Фото: amgd.ru

В Самарской области решили усилить борьбу со сниффингом — подростковой газовой токсикоманией. Депутаты предложили ввести штрафы за вовлечение детей в употребление веществ с наркотическим эффектом. Этот вопрос обсуждался 17 ноября на заседании профильного комитета Самарской губдумы.

Так, угрозу для подростков могут представлять зажигалки, туристские плиты, газовые баллончики и горелки. В них находятся углеводородные сжиженные газы, в которых содержатся психоактивные вещества. Их употребление может быть смертельно опасно. В стране уже были летальные случаи. При этом данные товары продаются без возрастных ограничений.

Депутаты предложили ввести ответственность за вовлечение подростков в употребление сжиженных газов — штраф от 3 до 4 тысяч рублей. За повторное нарушение — уже 5 тысяч рублей. Соответствующие изменения хотят внести в два региональных закона: «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей» и «Об административных правонарушениях».

Законопроект планируют направить в правительство Самарской области, прокуратуру, МВД, управление министерства юстиции, Роспотребнадзор и детскому омбудсмену. Также документ рассмотрят на заседании общественной комиссии.