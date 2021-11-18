Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт18 ноября 2021 9:23

«Акрон» обыграл одного из лидеров ФНЛ

Тольяттинцы дома выиграли у воронежского «Факела» 2:0
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
После 23 туров тольяттинцы идут на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ.

После 23 туров тольяттинцы идут на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ.

Тольяттинский «Акрон» в 23 туре Футбольной национальной лиги обыграл одного из лидеров воронежский «Факел». Матч проходил в Жигулевске на стадионе «Кристалл» в среду, 17 ноября, и закончился со счетом 2:0. По голу забили Константин Базелюк и Карим Гираев.

- Игра была очень сложной. Терпели, сдерживали стартовый натиск соперника, забили с пенальти. Потом снова сыграли строго и надежно и отличились еще. Думаю, победа за все наши старания заслуженна, - приводит слова нападающего «Акрона» Карима Гирева пресс-служба клуба.

После 23 туров тольяттинцы идут на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, отставание от команд, которые делят 4-6 места – пять очков.

В следующем туре «Акрон» сыграет в Жигулевске с «Томью». Встреча пройдет в воскресенье, 21 ноября.