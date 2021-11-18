«Акрон» обыграл одного из лидеров ФНЛ

После 23 туров тольяттинцы идут на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ.

Тольяттинский «Акрон» в 23 туре Футбольной национальной лиги обыграл одного из лидеров воронежский «Факел». Матч проходил в Жигулевске на стадионе «Кристалл» в среду, 17 ноября, и закончился со счетом 2:0. По голу забили Константин Базелюк и Карим Гираев.

- Игра была очень сложной. Терпели, сдерживали стартовый натиск соперника, забили с пенальти. Потом снова сыграли строго и надежно и отличились еще. Думаю, победа за все наши старания заслуженна, - приводит слова нападающего «Акрона» Карима Гирева пресс-служба клуба.

После 23 туров тольяттинцы идут на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, отставание от команд, которые делят 4-6 места – пять очков.

В следующем туре «Акрон» сыграет в Жигулевске с «Томью». Встреча пройдет в воскресенье, 21 ноября.