В ноутбуке самарского депутата нашли компромат

Рассмотрение уголовного дела в суде приближается к концу Фото: Александра БУДАЕВА

В ноутбуке самарского депутата Дениса Штейна нашли подозрительные папки, в которых содержатся сведения о тайниках-закладках с наркотиками.

Ноутбук и его содержимое в ноябре изучили прямо на судебном заседании в рамках рассмотрения громкого уголовного дела о распространении наркотиков. Дениса Штейна задержали 27 ноября прошлого года в квартире его любовницы Екатерины. Интересно, что в суде полицейские, проводившие эту операцию, заявили, что изначально ориентировка была на девушку, и для всех стало полной неожиданностью, когда Денис Штейн заявил, будто найденные в квартире наркотики принадлежат ему.

Экспертиза «насчитала» 311 граммов синтетической «запрещенки». На Штейна возбудили уголовное дело, его членство в партии «Единая Россия» приостановили. А позже молодой человек заявил, что на самом деле наркотики ему не принадлежат: мол, он испугался, что у его любимой будут проблемы и потому попытался взять всю вину на себя. Вот только Екатерина вскоре с ним отношения порвала и на суде свидетельствовала против него.

Сейчас рассмотрение уголовного дела в суде приближается к концу. На стадии изучения материалов и вещественных доказательств суд осмотрел ноутбук. Там действительно есть две подозрительные папки с данными о тайниках-закладках, вот только созданы ли они самим Денисом Штейном – доподлинно неизвестно. Сторона защиты подвергает сомнению данный факт.

Свою вину во время допроса в суде Денис Штейн не признал. Посчитает ли суд доказанной его причастность к распространению наркотиков, покажет время.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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