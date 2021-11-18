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Общество18 ноября 2021 9:50

Мужчина зарегистрировал 167 иностранцев в своей квартире в Самаре

Ранее мужчина уже был судим
Алена ПРОВКИНА
Мужчина регистрировал мигрантов по месту своего проживания

Мужчина регистрировал мигрантов по месту своего проживания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель зарегистрировал в своей квартире 167 иностранных граждан. В дальнейшем он не собирался давать людям место для проживания. За регистрацию мигрантов он получил свыше 50 тысяч рублей.

С июня по август 2021 года 42-летний мужчина незаконно поставил на миграционный учет 167 иностранных граждан в квартире многоквартирного дома на улице Черемшанской в Кировском районе Самары, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина ранее был неоднократно судим за мошенничество, незаконный оборот наркотиков и кражи. Преступник сознался, что получал предупреждения от полиции, но все равно преступил закон. Теперь ему грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до трех лет.