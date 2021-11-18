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Общество18 ноября 2021 10:24

В мэрии Самары рассказали, при каких условиях закончится дистанционка у школьников

На дому сейчас учатся ребята 5-8 и 10 классов
Анастасия ФИЛАТОВА
Дистанционное обучение в школах ввели из-за высокой заболеваемости коронавирусом

Дистанционное обучение в школах ввели из-за высокой заболеваемости коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары рассказали, при каких условиях в школах могут возобновить очное обучение. Речь идет об учениках 5-8 и 10 классов.

— Временные ограничительные мероприятия продолжают действовать в целях сохранения здоровья детей. Очное обучение в школах возобновится в случае стабилизации ситуации с коронавирусом, — написали представители мэрии Самары в соцсети.

Напомним, школьники Самары уже несколько недель находятся на удаленке. На заседании оперштаба 12 ноября 2021 года было решено продлить дистанционное обучение на неопределенный срок. На дому сейчас учатся ребята 5-8 и 10 классов. А ученики 1-4, 9 и 11 классов занимаются очно. Все уроки у них проводят с соблюдением антиковидных мер.