В мэрии Самары рассказали, при каких условиях закончится дистанционка у школьников

Дистанционное обучение в школах ввели из-за высокой заболеваемости коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары рассказали, при каких условиях в школах могут возобновить очное обучение. Речь идет об учениках 5-8 и 10 классов.

— Временные ограничительные мероприятия продолжают действовать в целях сохранения здоровья детей. Очное обучение в школах возобновится в случае стабилизации ситуации с коронавирусом, — написали представители мэрии Самары в соцсети.

Напомним, школьники Самары уже несколько недель находятся на удаленке. На заседании оперштаба 12 ноября 2021 года было решено продлить дистанционное обучение на неопределенный срок. На дому сейчас учатся ребята 5-8 и 10 классов. А ученики 1-4, 9 и 11 классов занимаются очно. Все уроки у них проводят с соблюдением антиковидных мер.