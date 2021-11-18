Самарский ГАИшник попался на наркотиках

Полицейскому грозит от 10 до 20 лет реального лишения свободы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, у которого нашли наркотики.

- В органах внутренних дел он работает с 2001 года, дослужился до звания майора, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – В последнее время он служил в РЭО ГИБДД Самары.

На данный момент известно, что у стража порядка наркотики лежали, в том числе, в служебной машине. Речь идет о небольшой партии «синтетики», которая следствием квалифицируется как крупный размер.

Уголовное дело в одном из подразделений Следственного комитета региона уже возбудили по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере, санкции статьи предусматривают от 10 до 20 лет реального лишения свободы.

Майора полиции отстранили от работы, будет ли он находиться на свободе во время следствия, пока не ясно – и мера пресечения ему еще не избиралась.