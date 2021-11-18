Тольяттинская спортсменка Ольга Потешкина выиграла золотую медаль чемпионата России

Ольге не было равных на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Фото: социальные сети

Тольяттинская спортсменка Ольга Потешина взяла уже вторую золотую медаль в Саранске на чемпионате по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Автограда.

Ольга стала лучшей на 200-метровке комплексным плаванием. Ее результат – 2 минуты 38,13 секунды. В этот раз ей не было равных на дистанции. Кроме того, во второй день турнира девушка показала четвертое время на «полтиннике» баттерфляем - 33,14 секунды.

Напомним, девушке всего 23 года, она уже стала мастером спорта международного класса, бронзовым призером открытого чемпионата Европы, многократным победителем и призером международных соревнований и чемпионатов России по плаванию (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями).