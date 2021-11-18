Жителям Самары рассказали, как распознать инсульт

Существует несколько главных признаков инсульта Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Почти половина смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в Самарской области случается из-за нарушения мозгового кровообращения. Только около 10% пациентов после этого сразу возвращаются к полноценной здоровой жизни. В зоне риска инсультов сегодня находятся не только гипертоники пенсионного возраста, но и 30-ти летние граждане, которые не жалуются на здоровье. Врачи рассказали, что снизить риск поможет отказ от курения и злоупотребления алкоголем, включение в рацион растительной пищи и регулярные занятия спортом.

— Главная опасность инсульта — это его последствия. Даже если удастся пережить приступ, то впоследствии могут появиться постоянная слабость, панические атаки, ухудшение работы мозга, головные боли, частично или полностью парализует некоторые части тела, - рассказывают специалисты Центра медицинской профилактики.

Но если все-таки инсульт случился у ваших близких, то как его определить? В первую очередь попросите человека с подозрением на инсульт произнести свое имя, поднять обе руки вверх и улыбнуться. Если что-то из этого человеку выполнить не удается, то нужно срочно вызывать скорую помощь. Спасти человека можно в течение 4,5 часов после начала приступа.

Врачи рекомендуют отказаться от вредных привычек, чтобы в разы уменьшить риск получения инсульта. Следует регулярно проходить диспансеризацию и следить за своим здоровьем.

Телефон горячей линии ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» 8(846)3374949.