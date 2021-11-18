В Самаре волонтеры начали работать в круглосуточных пунктах вакцинации

Волонтеры помогают медикам принять больше пациентов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Волонтерский центр "Единой России" принялся помогать круглосуточным пунктам вакцинации в Самаре. К работе на 10 таких участках приступили 20 волонтеров.

Наибольшая посещаемость фиксируется с семи вечера до часу ночи. Ребята измеряют гражданам температуру, помогают им заполнить документы, показывают, где прививочные кабинеты.

Благодаря волонтерам теперь медики могут не отвлекаться на заполнение бумаг, а заниматься непосредственно вакцинацией и принимать пациентов - в несколько раз больше, чем обычно.

- В усиленном режиме работаем все. И каждая мелочь, немного внимания - для нас, врачей и медсестер, очень важны. Партия "Единая Россия" и ее волонтеры нам помогают постоянно, спасибо им большое! - делится главная медсестра Самарской горбольницы № 6 Инетта Клегерис.

Добровольцы также ежедневно доставляют медикам ГБ № 6 и поликлиники № 14 приятные радости, чтобы скрасить несколько минут перерыва на ночном дежурстве. Речь идет о фруктах, сладостях, чае, кофе и пирожках.

В первой декаде ноября Самарская область заняла восьмое место в стране по вакцинации. От плановых 80 % в регионе исполнено 67 %. Работа над коллективным иммунитетом продолжается.