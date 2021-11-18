14-летняя школьница из Сызрани стала победительницей мирового интернет-конкурса красоты

Юлиана Баранникова стала победительницей престижного конкурса Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стали известны результаты конкурса красоты MISS WORLD INTERNET 2021. Победительницей в возрастной категории 14-17 лет стала школьница из Сызрани Юлиана Баранникова.

14-летняя Юлиана давно работает моделью и не раз побеждала в конкурсах красоты, в том числе международных. Девочка была признана самой красивой девочкой в мире в 2020 году, а в этом году она снова подтвердила свой статус и стала победительницей престижного онлайн-конкурса.

В категории YOUNG MISS EUROPE INTERNET 2021 Юлиана набрала 3702 голоса, она обогнала более чем на 700 голосов девочку из Тамбова и школьницу из Ессентуков. Сызранка получила гран-при мирового интернет-конкурса красоты.

Юлиана Баранникова помимо модельной карьеры профессионально занимается хип-хопом и является членом сборной по этим танцам. В будущем девочка хочет стать участницей балета Тодес или моделью, открыть свою модельную школу. Девочка из маленького провинциального городка в Самарской области доказала, что сможет покорить своей красотой весь мир.

«КП-Самара» поздравляет Юлиану с победой и желает дальнейших успехов в покорении мира моды.