ВТБ: россияне смогут обновить данные паспорта в ВТБ Онлайн

Пользователь сможет оформить заявление на услугу дистанционно, без посещения офиса банка. Сервис появится в обновленной версии ВТБ Онлайн зимой, в следующем году им воспользуются до полумиллиона человек.

Новый сервис позволит в несколько кликов загрузить с портала «Госуслуги» в ВТБ Онлайн новые паспортные данные, если у клиента произошла плановая замена документа, после смены фамилии, утери паспорта или по другим основаниям. Оформлять бумажное заявление не потребуется. Клиенту достаточно зайти в свой профиль в ВТБ Онлайн и с помощью портала «Госуслуги» загрузить персональные сведения.

В случае, если данные паспорта на «Госуслугах» будут отличаться от информации в системах банка, необходимо загрузить скан актуального паспорта в ВТБ Онлайн. После автоматической сверки информация будет обновлена и в банковском приложении.

«Порядка 10 тысяч наших клиентов ежемесячно сталкиваются с необходимостью срочного изменения паспортных данных из-за того, что документы стали недействительны. Это ограничивает их возможность получения финансовых услуг и заставляет тратить время на поход в офис для изменения данных. Теперь они смогут провести необходимые операции без визита в отделение банка или государственных структур, что особенно важно в период пандемии. Сервис будет доступен уже в ближайшее время и, по нашим оценкам, только в следующем году им воспользуются порядка полумиллиона россиян», — рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В обновленном мобильном банке реализован ряд дополнительных функций, связанных с получением государственных и нефинансовых сервисов. Полностью обновился профиль клиента: теперь в одном разделе собрана вся информация о пользователе, включая личные документы и управление индивидуальными настройками приложения. Здесь же при необходимости можно самостоятельно изменить свой e-mail, а в будущем — и номер телефона.

«Уже сейчас в ВТБ Онлайн можно найти контакты, адрес, данные паспорта, СНИЛС, ИНН, загранпаспорта, водительского удостоверения и СТС, которые хранятся с соблюдением всех мировых стандартов финансовой безопасности. Недостающие сведения при необходимости можно загрузить с портала «Госуслуги». Новые функциональные возможности ВТБ Онлайн не только помогают получить качественный сервис, но и способствуют реализации ESG-стратегии банка за счет сокращения бумажного документооборота», — подчеркнул Никита Чугунов.

ВТБ провел масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка. ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ. Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла почти в 4 раза, до 500 000 одновременных сессий.Банк запустил 30 новых онлайн-сервисов, включая обновление паспортных данных через портал «Госуслуги», переводы по QR для самозанятых, переводы денег через Bluetooth и AirDrop, а также сервисы от партнеров. В 2022 году это позволит увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн до 15 млн человек.