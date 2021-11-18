«Крылья Советов» окажут поддержку семье умершего Дениса Ковбы

Денис Ковба провел за "Крылья Советов" 260 матчей Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» окажет поддержку семье Дениса Ковбы. Об этом заявил спортивный директор клуба Сергей Корниленко, сообщает «Матч ТВ».

Экс-игрок КС умер 18 ноября 2021 года на 43-м году жизни. Он не смог побороть коронавирус.

— Денис был очень светлым и добрым человеком, классным игроком. На поле всегда отдавался на 100%. Его вклад в историю «Крыльев» огромен. Тяжело поверить, что Денис ушел так рано. Это невосполнимая утрата, — сказал Сергей Корниленко.

Насколько известно, похороны Дениса Ковбы пройдут в Самаре. В КС пообещали оказать всю необходимую помощь родственникам экс-футболиста.

Напомним, белорусский полузащитник играл за «Крылья Советов» с 2000 по 2009 год и с 2010 по 2011 год. Он провел за клуб 260 матчей. На его счету 8 забитых голов. В 2004 году Денис Ковба вместе с КС стал бронзовым призером чемпионата России.

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