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Общество18 ноября 2021 11:47

«Крылья Советов» окажут поддержку семье умершего Дениса Ковбы

Об этом заявил спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко
Анастасия ФИЛАТОВА
Денис Ковба провел за "Крылья Советов" 260 матчей

Денис Ковба провел за "Крылья Советов" 260 матчей

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» окажет поддержку семье Дениса Ковбы. Об этом заявил спортивный директор клуба Сергей Корниленко, сообщает «Матч ТВ».

Экс-игрок КС умер 18 ноября 2021 года на 43-м году жизни. Он не смог побороть коронавирус.

— Денис был очень светлым и добрым человеком, классным игроком. На поле всегда отдавался на 100%. Его вклад в историю «Крыльев» огромен. Тяжело поверить, что Денис ушел так рано. Это невосполнимая утрата, — сказал Сергей Корниленко.

Насколько известно, похороны Дениса Ковбы пройдут в Самаре. В КС пообещали оказать всю необходимую помощь родственникам экс-футболиста.

Напомним, белорусский полузащитник играл за «Крылья Советов» с 2000 по 2009 год и с 2010 по 2011 год. Он провел за клуб 260 матчей. На его счету 8 забитых голов. В 2004 году Денис Ковба вместе с КС стал бронзовым призером чемпионата России.

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